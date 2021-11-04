Avrupa Parlamentosu'ndan Tayvan’a ilk resmi ziyaret

Avrupa Parlamentosu’ndan Tayvan’a ilk resmi ziyareti yapan heyet, AB ile ada arasındaki ilişkileri güçlendirme mesajı verdi, Tayvan’ın yönetimine “Yalnız değilsiniz” dedi.

Sadece Vatikan'la ilişkileri var

Avrupa’da Vatikan dışında hiçbir devletle resmi diplomatik ilişkileri bulunmayan ve Pekin'in "tek Çin politikası" kapsamında Çin topraklarının bir parçası olan Tayvan Adası’na Avrupa Parlamentosu (AP) heyeti resmi bir ziyarette bulundu.

Çin’in ada çevresinde askeri faaliyetlerini artırdığı bir dönemde yapılan ziyarette heyete başkanlık eden AP’nin Fransız üyesi Raphael Glucksmann Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile Facebook’tan canlı yayınlanan bir görüşme yaptı.

'Çok daha güçlü bir AB-Tayvan ortaklığı'

Ziyaretlerinin “önemli bir ilk adım” olarak görülmesini isteyen Glucksmann “Bundan sonra çok daha güçlü bir AB-Tayvan ortaklığını kurmak için üst düzey toplantılardan ve üst düzey somut adımlardan oluşan çok somut bir gündeme ihtiyacımız var” dedi.

Üç günlük resmi ziyarette AP heyetinin “dezenformasyon ve siber saldırılar” gibi konularda Tayvan yetkilileriyle görüşmeler yapacağı belirtildi.

AP heyetini başkanlık ofisinde kabul eden Tayvan lideri Tsai ise Çin’in adadaki etkisini artırmaya çalışması karşısında “güvenlik kurumlarından sızma çabalarını önlemelerini” istedi.

Tayvan lideri “Tayvan ve AB olarak tüm alanlarda ortaklığımızı güçlendirmeye kesinlikle devam edebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Çin'den tepki: Avrupa Tayvan'daki ayrılıkçı güçlere yanlış mesajlar vermemeli

Çin'den ziyarete tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Avrupa'nın Tayvan'daki ayrılıkçı güçlere yanlış mesajlar vermemesi gerektiğini söyledi. Sözcü Wang Avrupa'nın sözkonusu yanlışı düzeltmesi gerektiğini bildirdi.

Tayvan’ın dışişleri bakanı Joseph Wu geçen ay Avrupa’ya bir ziyarette bulunmuştu. Pekin, Wu’yu kabul eden Avrupa ülkelerini Çin ile ilişkilerini baltaladıklarını konusunda uyarmıştı.

Avrupa Parlamentosu geçen ay Tayvan’la yatırım anlaşması gibi adımlarla ilişkileri derinleştirme konusunda bağlayıcı olmayan bir kararı kabul etmişti.