Çin'den Biden'a Tayvan cevabı: Temel gayemizden vazgeçmeyiz

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Tayvan'ı savunmaya hazır olduğuna yönelik açıklamasına Çin Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Çin, Washington'dan 'tek Çin' ilkesine bağlı kalmasını istedi.

Bugün düzenlenen olağan basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pekin'in temel çıkarlarından ödün vermeyeceğini vurguladı.

Sözcü basına yaptığı açıklamada, "Tayvan Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve Tayvan meselesi tamamen Çin'in iç meselesidir ve hiçbir dış müdahaleye izin verilmez" dedi.

Wenbin, Çin halkının ulusal egemenliği ve topraklarının bütünlüğünü savunma kararlılığını kimsenin hafife almamasını istedi.

ABD'yi tek Çin ilkesine ve Washington ile Pekin arasında yapılan diplomatik anlaşmalara uymaya çağıran Sözcü, Washington'un Tayvan'ın bağımsızlığı konusunda Çin-ABD ilişkilerinin kötüleşmesi tehdidinde bulunarak yanlış sinyal göndermemeye dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu açıklama ABD Başkanı Joe Biden'ın Tayvan'ı 'savunacağı' yönündeki açıklamalarını takiben geldi.

Biden "Askeri olarak varız - Çin, Rusya ve dünyanın geri kalanı biliyor, dünya tarihindeki en güçlü orduya sahibiz. Daha güçlü olacaklar mı diye merak etmeyin” demişti. CNN sunucusu Anderson Cooper, "Çin saldırırsa ABD'nin Tayvan'ı savunmaya geleceğini mi söylüyorsunuz?" diyerek soruyu terkrar sorarken Biden, "Evet, bunu yapma taahhüdümüz var" demişti.

Ancak ABD'nin kamuoyunda bilinen resmi bir taahhüdü mevcut değil.

ABD, 'Tek Çin' politikası uyarınca Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor.

Washington ve Tayvan arasındaki ilişkileri düzenleyen Tayvan İlişkileri Yasası uyarınca, ABD'nin Tayvan'a silah satmasına izin veriliyor.