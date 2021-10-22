Biden: Tayvan'ı savunacağız

ABD Başkanı Joe Biden, bir "Çin işgali" durumunda Tayvan'ı askeri olarak savunma sözü verdi ve Washington'un ada ile hiçbir savunma anlaşması olmamasına karşın ABD'nin Tayvan'a "taahhüdü" olduğunu iddia etti. ABD resmi olarak Tayvan'ı ülke olarak tanımıyor.

'Dünya tarihindeki en güçlü orduya sahibiz'

Perşembe gecesi CNN'e konuşan Biden, ABD'nin Tayvan'ı savunup savunmayacağı yönündeki soruya olumlu yanıt verirken "Askeri olarak varız Çin, Rusya ve dünyanın geri kalanı biliyor, dünya tarihindeki en güçlü orduya sahibiz. Daha güçlü olacaklar mı diye merak etmeyin” dedi.

CNN sunucusu Anderson Cooper, "Çin saldırırsa ABD'nin Tayvan'ı savunmaya geleceğini mi söylüyorsunuz?" diyerek soruyu terkrar sorarken Biden, "Evet, bunu yapma taahhüdümüz var" dedi.

Ancak ABD'nin kamuoyunda bilinen resmi bir taahhüdü mevcut değil.

ABD, 'Tek Çin' politikası uyarınca Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor.

Washington ve Tayvan arasındaki ilişkileri düzenleyen Tayvan İlişkileri Yasası uyarınca, ABD'nin Tayvan'a silah satmasına izin veriliyor.

Biden, Çin'le bir “soğuk savaş” istemediğini de eklerken ABD'ye ait savaş gemileri ve nükleer denizaltılar Çin semalarında dolaşmayı sürdürüyor. Biden, Tayvan Boğazı'na en az yedi kez savaş gemileri gönderdi.