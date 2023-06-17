Pentagon Belgeleri'ni sızdıran Ellsberg yaşamını yitirdi

ABD’de “Pentagon Belgeleri” olarak bilinen, hükümetin Vietnam Savaşı'yla ilgili yalanlarını ortaya çıkaran gizli belgeleri ifşa eden savaş karşıtı Daniel Ellsberg hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ellsberg’in 92 yaşında Kaliforniya'daki evinde pankreas kanserine yenik düştüğü bildirildi.

Ellsberg, 2 Mart’ta ilk kez Twitter hesabından kendisine "müdahale edilemez pankreas kanseri" teşhisinin konulduğunu duyurmuş ve “Size, doktorlarımın bana 3 ila 6 ay süre verdiğini haber vermekten dolayı üzgünüm” ifadesini paylaşmıştı.

Pentagon Belgeleri'ni basına sızdırdı

Chicago’da 1931’de doğan Ellsberg, 1952’de Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Deniz Kuvvetleri'ne katılarak iki yıl orduda görev yaptı.

Ellsberg, ordudan sonra Harvard’a dönerek ekonomi üzerine doktorasını tamamladı ve 1964’te Savunma Bakanı Robert McNamara döneminde Pentagon’da işe başladı.

Vietnam’da iki yıl görev yapan Ellsberg, bölgedeki savaşla ilgili en gizli bilgileri içeren ve “Pentagon Belgeleri” adıyla bilinen Savunma Bakanlığı'nın özel kapsamlı çalışmasına katkıda bulundu.

Zamanla Vietnam Savaşı konusundaki fikirleri değişen Ellsberg, RAND Cooperation’da savunma analisti olarak çalışırken 1969’da ABD hükümetinin savaşı kazanamayacağını çok önceden bildiğini ve kamuoyunu kandırdığını ortaya çıkaran 7 bin sayfalık “Pentagon Belgeleri”ni gizlice fotokopisini çekerek basına sızdırdı.

Dönemin ABD Başkanı Richard Nixon, Ellsberg'i hain olmakla suçlarken yönetim, New York Times ve Washington Post’a sızdırılan belgelerin yayımlanmaması için mahkemeye başvurdu ancak Yüksek Mahkeme, davada basının lehine karar verdi.

115 yıl hapis cezası talebiyle yargılandı

Casusluk Yasası’ndan dava açılan Ellsberg, 115 yıl hapis cezası istemiyle yargılandı. Dava, Nixon hükümetinin yasa dışı gizli dinlemeler yaptığının ortaya çıkmasıyla usulsüzlükten iptal edildi.

Dönemin uzmanları, Ellsberg’in sızdırdığı belgelerin ülkedeki savaş karşıtlığını artırarak ABD’nin Vietnam’dan çekilmesinde etken olduğu, akabindeki gelişmelerin de Nixon’ı istifaya götüren Watergate Skandalı’nın ilk işaretlerini oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ellsberg, Vietnam Savaşı'ndan sonra ömür boyu savaş karşıtı tutumunu sürdürdü, Irak ve Afganistan işgallerine, Rusya-Ukrayna Savaşı'na karşı çıktı.

Ellsberg, ABD kamuoyunda çok tartışılan Edward Snowden ve Chelsea Manning gibi ifşacılara da destek verdi.