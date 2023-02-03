Pentagon: Balon tehdit oluşturmuyor ama uluslararası hukuku ihlal etti

Çin'e bir ait balonun ABD hava sahasına girmesi üzerine başlayan kriz sürüyor. Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder balonun "bir gözetleme balonu" olduğunda ısrar ederken, yaptığı açıklamada balonun uluslararası hukuku ihlal ettiğini ancak insanlar için herhangi bir risk oluşturmadığını söyledi.

Yetkili, "Balonun ABD hava sahasını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini biliyoruz ki bu kabul edilemez” dedi.

Ryder ayrıca Çin balonunun doğuya doğru hareket etmeye devam ettiğini söyledi. Sözcü balonun tam olarak nerede olduğunu açıklamayı reddetti.

Çin tarafı gün içerisinde yayınladığı açıklamada balonun sivil bir meteoroji kontrol balonu olduğunu ve rüzgârlar nedeniyle rotasından çıktığını ifade ederek, yaşanan durumdan dolayı "üzüntü duyulduğunu" ifade etmişti. ABD tarafı ise bunun bir "casus balon" olduğu konusunda ısrar ederken ABD Dış İşleri Bakanı Antony Blinken, balonu gerekçe göstererek Pekin ziyaretini ertelemişti.