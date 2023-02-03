Çin'den 'istihbarat balonu' iddialarına ilişkin açıklama: Hava kontrol balonu

Çin, ABD hava sahasına giren yüksek irtifa balonunun kendisine ait olduğunu doğrularken, balonun meteorolojik araştırma için kullanıldığı, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kontrol kabiliyeti sınırlı olan hava aracının Batı rüzgarlarının sürüklemesiyle, planlanan rotasından çıktığı kaydedilirken, "Çin tarafı hava aracının niyet edilmeyen zorunlu sebeplerle ABD hava sahasına girmesinden üzüntü duymuştur." denildi.

Açıklamada ayrıca doğal sebeplerden kaynaklanan beklenmedik sorunun çözülmesi için ABD tarafıyla yakın iletişimi sürdüreceği kaydedildi.

ABD'den 'casus balon' suçlaması

Pentagon, yüksek irtifa balonunun istihbarat amaçlı yollandığını iddia etmiş ve ordunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Balonun, Montana eyaletinde aralarında nükleer silah depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiği öne sürülmüştü.

Öte yandan balonu gerekçe göstererek ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretinin ertelediğini açıkladı.