Pentagon 7 çocuğu katlettikleri olayda bir 'usülsüzlük bulamadı'

ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Ağustos ayında yedisi çocuk 10 Afgan sivili katlettiği hava saldırısında "görevi kötüye kullanma" veya "ihmal" olmadığını öne sürdü. Katliamla ilgili herhangi bir disiplin cezası uygulanmadı. Yapılan açıklamada saldırıdan 2 dakika önce bölgede bir çocuğun tespit edildiği de itiraf edildi.

ABD Hava Kuvvetleri saldırıya ilişkin açılan soruşturmayı tamamladı. ABD Hava Kuvvetleri müfettişi Korgeneral Sami Said'in raporu hakkında Associated Press'e konuşan yetkililere göre bombalamanın "hedefinin belirlenmesi ve doğrulanması sürecinde meydana geldiği" ve bunun "sivil ölümlerini önlemek için ihtiyatlı tedbirlere" rağmen gerçekleştiği sonucuna varıldığını açıkladı.

Soruşturmaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Korgeneral Sami Said, 7 çocuk 3 yetişkin erkeğin öldürüldüğü saldırının öncesinde söz konusu aracın 8 saat boyunca takip edildiğini söyledi.

Tümgeneral Said, Hamid Karzai Havalimanının girişindeki bombalı saldırının, 29 Ağustos saldırısında karar alma konusundaki stresi artırdığını ancak değerlendirmeye alınan istihbaratın yanlış çıktığını tespit ettiklerini dile getirdi.

ABD’li general, "Bu üzücü saldırı sırasında kullanılan yetki ve angajman kuralları, ABD güçlerine Hamid Karzai Havalimanında söz konusu olan tehdit dikkate alındığında makuldü. Soruşturmada savaş hukuku dahil herhangi bir kanunun ihlal edildiği tespit edilmedi" ifadelerini kullandı.

Bölgede çocuk olduğunu bile bile saldırdılar

Sivillerin bölgede bulunmasıyla ilgili bir soruya yanıt veren Said, "Tetiğin çekilmesinden 2 dakika önce orada çocuk olduğuna dair fiziksel kanıt alındı" dedi. ABD’li general bu süreçte sadece bir çocuğun tespit edildiğini ileri sürdü.

26 Ağustos’ta havalimanı kapısında düzenlenen bombalı saldırıda bir bilgisayar çantasının kullanıldığını hatırlatan Tümgeneral Said, 29 Ağustos saldırısının yapıldığı yerde de bir kişinin başka birine bir bilgisayar çantasını verdiğini ve bunun da istihbarat tarafından önceki saldırı ile ilişkilendirildiğini belirtti.

Saldırıda ailesinin dokuz üyesiyle birlikte katledilen Zemari Ahmedi'nin ABD menşeli insani yardım STK'sının 37 yaşındaki bir çalışanı olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD'nin hedef aldığı Ahmedi, on yıldan uzun bir süredir ABD merkezli Uluslararası Beslenme ve Eğitim yardım grubu için elektrik mühendisi olarak çalışıyordu. Grup, öldürüldüğü sırada, Ahmedi'nin bir dizüstü bilgisayarı alması gereken işvereninin Kabil ofisine su bidonları taşıdığını doğrulamıştı. Saldırıda Ahmedi ailesinden 7 çocuk katledilmişti.