Pensilvanya'da hortum: En az 5 yaralı

İki güçlü kasırga ABD'nin Pensilvanya eyaletinin doğusunda bazı bölgelerinde yıkıma yol açtı ve en az beş kişinin yaralanmasına neden oldu. Kasırgalardan şiddetli bir şekilde etkilenen bir ilçede yetkililer "kitlesel zayiat" olayı ilan etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, iki kasırga Perşembe günü Pensilvanya 'nın Bucks İlçesi'nde bir araba bayisini ve bir karavan parkını haritadan sildi. Bensalem Polisi Kamu Güvenliği Müdürü Fred Harran, fırtına sırasında beş kişinin yaralandığını, ancak hiçbirinin ciddi olmadığını söyledi.

Philadelphia Inquirer'a göre, fırtınadan sonra yaklaşık 8.000 ev ve işyeri elektriksiz kaldı.