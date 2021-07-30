ABD Başkanı Joe Biden devlet kurumlarında test ve aşı zorunluluğu getirdi

ABD Başkanı Joe Biden, tüm federal kurum çalışanların Covid-19 aşısı olacağını veya düzenli testlere tabi tutulacağını duyurdu. Ayrıca, çalışanların ve resmi binalara gelen ziyaretçilerin içeride maske takmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Biden, Perşembe günü, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) önceki yönergesini önemli ölçüde tersine çevirmesinden, aşılı ve aşısız kişilerin kapalı alanlarda maske takmasını tavsiye etmesinden dört gün sonra maske zorunluluğunu duyurdu.

Biden, duyurusunda ayrıca aşı yaptırmamayı tercih eden federal kurum çalışanların haftada iki kez teste tabi tutulacağını ve resmi seyahat kısıtlamalarına tabi tutulacağını belirtti. Ayrıca Savunma Bakanlığı'ndan ordu mensupları için zorunlu aşıları araştırmasını istedi ve müteahhitlerle taşeronların “federal hükümetle iş yapmak” için aşı durumlarını kanıtlamaları gerektiğini söyledi.

Biden, ABD'nin artan Covid-19 vaka sayısını "azınlığın aşılanamaması"na bağladı.

Biden, aşılamanın artırılması için yaptığı baskının bir parçası olarak, patronlara işçilerine aşılanmaları için ücretli izin vermeye ve eyaletleri aşı konusunda hâlâ tereddüt eden herkese 100 dolarlık nakit teşvik sunmaya çağırdı. CDC verilerine göre, aşı sırası gelen ABD'lilerin yüzde 69'u en az bir aşı dozu almış durumda.

Bu sonbaharda okulların yeniden açılmasıyla ilgili olarak, ABD Başkanı sınıfların yeniden açılacağını, ancak aşı durumu ne olursa olsun tüm çocukların maske takması gerekeceğini açıkladı.