Pendik'te depremde hasar gören bina tahliye edildi

İstanbul Kartal merkezli 4,2 Richter büyüklüğündeki depremde, duvarlarında hasar oluştuğu belirtilen 4 katlı bir bina tahliye edilerek mühürlendi.

Pendik'te Kaynarca Mahallesi Çamdalı Sokak'ta bulunan 4 katlı binada oturan aileler, saat 15.07'de meydana gelen depremin ardından duvarlardan ses gelmesi üzerine, durumu polise ve belediye ekiplerine haber verdi.

Pendik Belediyesi ekipleri, polis ve zabıtanın çevresinde önlem aldığı binada incelemede bulundu. İncelemelerin ardından binanın bbirinci katında hasar olduğu ve depremin ardından duvarlardaki çatlağın büyüdüğü tespit edildi. Apartmandaki daireleri ve altındaki resim atölyesini tahliye eden ekipler, binayı mühürledi.

Apartmanın birinci katındaki duvarlarda önceden oluştuğu belirtilen çatlağın depremin etkisiyle büyüdüğü öğrenildi.