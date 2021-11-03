Pendik’te bir binada patlama

İstanbul Pendik’te 09.45 sıralarında tek katlı bir binada patlama meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Fevzi Tepe, sigara yakmaya çalıştığı esnada tüp sıkışması nedeniyle patlamanın meydana geldiği düşünülüyor.
Patlama nedeniyle evde çökme meydana gelirken, evde bulunan Fevzi Tepe patlamanın etkisiyle vücudunda yanıklar oluştu. Tepe, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Patlama sesini duyanlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan bir kıraathanede de hafif çaplı hasar oluştu. (İHA)