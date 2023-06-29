Pendik’te 4 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul Pendik’te 4 katlı bir binada saat 08.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İHA'nın haberine göre, Kırklar Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 1’inci katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina içerisinde üst katlarda mahsur kalan 5 vatandaşı merdiven aracıyla dumanların arasından kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Bayramın 2’nci gününde çıkan yangın sonrası mahalleli panik içerisinde sokağa dökülürken, binada mahsur kalan 8 muhabbet kuşu bir papağan olmak üzere toplam 9 kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.