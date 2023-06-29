Meteoroloji'den 8 il için sarı kodlu yağış uyarısı

Meteroloji'nin açıklamasına göre bugün Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması tahmin ediliyor.

NTV'deki habere göre, Tekirdağ il geneli ile Edirne’nin güneyinde de sabah saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.

Valilikten uyarı

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile bugün için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Açıklamada, yağışlı havanın özellikle İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre; 29 Haziran Perşembe günü İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlara karşı tedbirli olunmalıdır" denildi.