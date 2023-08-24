'Pençe-Kilit'te bir asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde" Piyade Uzman Çavuş Ali Demir yaşamını yitirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 24 Ağustos 2023 tarihinde, bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ali DEMİR ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.