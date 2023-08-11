MSB 'Pençe-Kilit'te bir askerin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde" 21 Temmuz günü yaralanan P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece'nin tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur."

MSB, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde" 9 Ağustos tarihinde 5, dün ise 1 askerin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.