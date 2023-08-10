'Pençe Kilit'te bir asker daha yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi"nde açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı sözkonusu bölgede dün 5 askerin daha yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.