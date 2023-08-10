'Pençe Kilit'te 5 asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Kilit' harekatı bölgesinde, 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 3 askerin yaralandığını bildirdi.

MSB, sonrasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 askerin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur Altınbaş, İs. Uzm. Çvş. Kemal Özek, P. Uzm. Çvş. Özkan Lale, P. Uzm. Onb. Uğur Özdemir ve P. Söz. Er Mahmut Üçdağ şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.