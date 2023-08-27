'Pençe-Kilit'te bir asker daha yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu ağır yaralanan İs. Uzman Çavuş Taner Torun'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Ağustos 2023 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş Taner Torun, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.''