'Pençe-Kilit'te bir asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde" EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilenP. Söz. Er Erkan Selçuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 25 Ağustos 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Erkan Selçuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.