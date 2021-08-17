Pembişhomewear E-Ticaret firması işçilerin maaşlarını ve tazminatlarını ödemiyor

Bir pijama giyim mağazası olan ve E-Ticaret firması olarak faaliyet gösteren Pembişhomewear mağazasında işten çıkarılan 15 işçinin Ocak ayından itibaren maaşları ödenmiyor.

Mart ayının ortasında işten çıkarıldıklarını belirten işçilere herhangi bir ücret ödemesi yapılmadı. SGK’ya Kod 5, “Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi” bildirimi yapılarak işten çıkarıldıklarını belirten işçiler, kendilerinin belirsiz süreli sözleşmeyle çalıştıklarını, deyim yerindeyse patronun bu yolla kıdem ve ihbar tazminatlarına el koyduğunu aktardılar.

İşyerinde uğradıkları hak kayıplarına karşı Patronların Ensesindeyiz Ağı ile temasa geçen işçiler, Ocak ayından işten çıkarıldıkları Mart ayına kadar olan maaşlarının, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmediğini, bunun yanında şu an işyerinde çalışmakta olan işçilere ise 2 aydır maaş ödemesi yapılmadığını ifade ettiler.

Firmada yaklaşık 60 işçinin çalışmakta olduğunu belirten işçiler, yabancı uyruklu sigortasız işçi çalıştırıldığını ve maaşların da her zaman elden ödendiğini iddia etti.

İşten çıkarılan işçilerin muhasebe bölümüne alacaklarını sorması üzerine, şirketin mali durumunun kötü olduğu, alacaklarının ertelendiği söylenerek mağdur şirket algısı yaratıldığını belirten işçiler, söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını Trendyol’da aylık yüksek cirolarda satış yapıldığını, yeni koleksiyonlar çıkarılıp yeni model çekimleri yapıldığını ve firmanın farklı şubelerde yeni mağazalar açtığını belirtti.

'Senin paranı meyhanelerde yiyeceğim'

Nihayetinde yazılan mesajlara cevap verilmemesi sonucunda son çare olarak patron ile iletişime geçildiğini belirten işçiler, patronun “Senin paranı meyhanelerde yiyeceğim” dediğini aktardılar.

Müşterilerin de şikayetçi olduğu firmadan, patronun bizzat yönlendirmesiyle kargo aşamasında ödeme konusunda birçok usulsüzlük yapıldığı ve yüzlerce mağdur insanın sayfaya yazması, araması sonucunda müşterilerle ilgilenilmesi için çalışanlara gece gündüz mesai yaptırıldığı ve bu dönemde izinsiz olarak çalıştırıldıklarını aktardılar.

İşçiler patrondan haklarını istiyor

Pembişhomewear işçileri; ödenmeyen 2 buçuk aylık maaşlarını, hukuksuz bir şekilde el konulan kıdem ve ihbar tazminatlarını, fazla mesai ve yıllık izin ücretlerini, yatırılmayan eksik sigorta primlerini ve işten çıkarılan kişilerin görsellerinin satışı devam eden sayfadan kaldırılmasını, aksi takdirde tüm bu talepler karşılanana kadar mücadele edeceklerini, her türlü hukuki süreci ilerleteceklerini duyurdular.

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