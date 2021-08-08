Çiftçiler Ayakkabı’da sendikalı oldukları için ücretsiz izne çıkarılan işçilere icra davası

İstanbul Hadımköy’de bulunan Çiftçiler Ayakkabı fabrikasında sendikalı oldukları için ücretsiz izne çıkarılan işçiler patron tarafından icraya verildi.

Yaklaşık 800 işçinin çalıştığı fabrikada haksız yere işten çıkarılan işçiler, geçtiğimiz haftalarda basın açıklaması yapmış, işten çıkarmalara karşı tepkilerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Şimdi ise pandemi başında işçilere ödenen bir maaş ücretin, ücretsiz izne çıkarılanlardan geri alınması için patron tarafından icraya verildikleri belirtildi.

Yaklaşık 2,5 yıldır Çiftçiler Ayakkabı fabrikasında çalışan ve ücretsiz izinde olan bir işçi, patronu tarafından icraya verilme nedenini şöyle anlattı:

“Pandemi başlaması ile birlikte işveren ve mali müşavir işçileri topladı ve açıklama yaptı. Yapılan açıklamada işveren ve mali müşavir pandemi sürecinde işçilerin sağlığını riske atmamak adına işçileri izne göndereceklerini söylediler ve eklediler; hiç kimse rızık endişesine düşmesin herkesin maaşını ödeyeceğiz. Peşine hükümetin açıkladığı pandemi süresinde kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulaması ile patron verdiği sözleri tutmadı hatta bu süreçte ödediği bir maaşı geri istedi ve işçileri ücretsiz izne çıkarmaya devam etti.”

Yaşanan bu haksızlıklara karşı işyerinde tepki verdiklerini belirten işçi, neden icraya verildiklerini ise şöyle anlattı:

“Tüm bu süreçte işyerinde yaşanan haksızlıklara karşı sesini çıkaran ve sendikayı örgütleyen birkaç arkadaşımız 1 yılı aşkın süre ücretsiz izne gönderildi. Ve bu süreci ilerleten arkadaşlara icra davası açıldı. Şuan verdikleri bir maaşı icra yoluyla almaya çalışıyorlar ama asıl mesele icra davası açtıkları arkadaşların hak arama mücadelesine öncülük etmeleri. İcraya verilen arkadaşlarımız ile birlikte biz de karşı dava açtık ve birlikte mücadele ediyoruz.”

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