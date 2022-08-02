Pelosi'nin uçağı Tayvan'a indi: 'ABD seyirci kalmayacak'

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki ABD heyetinin bulunduğu "Boeing C-40C" tipi uçağın Tayvan'ın başkenti Taipei'deki Songshan Havalimanı'na indiği bildirildi.

Nancy Pelosi iniş yaptıktan sonra yaptığı açıklamada, "Tayvan ziyaretimiz tek Çin politikasıyla ve Washington ile Pekin arasında ortaklaşa verilen sözlerle çelişmiyor" dedi. Pelosi, Çin'in Tayvan'ı tehdit ettiğini belirterek, "Çin Komünist Partisi Tayvan'ı tehdit etmeye devam ederken boş boş bekleyemeyiz" yorumunu yaptı.

Pelosi uçaktan iniş yapıyor.

Pelosi ve ABD heyeti, havaalanında Tayvan delegasyonuyla görüşme gerçekleştirdi.

Taipei'deki birçok kişi Ukrayna bayrağı şeklinde maskeler takarak, Pelosi'yi karşılamak için bir toplandı. Grubun "ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi Tayvan'a hoş geldin" pankartı taşıdığı görüntülendi.

Pelosi'den açıklama

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve ABD heyeti, Tayvan'a vardıktan sonra açıklama yaptı. Pelosi'nin Tayvan ziyareti, ABD'li üst düzey bir yetkilinin 25 yıl sonra adaya yaptığı ilk ziyaret oldu.

Pelosi'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kongre heyetimizin Tayvan ziyareti, ABD'nin Tayvan demokrasisini destekleme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü onurlandırıyor.

Ziyaretimiz, karşılıklı güvenlik, ekonomik ortaklık ve demokratik yönetişim odaklı - Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya dahil - Hint-Pasifik'e yaptığımız daha geniş gezinin bir parçasıdır. Tayvan liderliği ile görüşmelerimiz, müttefifiklerimize desteğimizi yeniden teyit etmeye, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi de dahil olmak üzere ortak çıkarlarımızı geliştirmeye odaklanmaktadır. Dünya otokrasi ve demokrasi arasında bir seçimle karşı karşıya kalırken, ABD'nin 23 milyon Tayvanlı ile dayanışması bugün her zamankinden daha önemli.

Kongre delegasyonundan oluşan Tayvan ziyaretimiz, hiçbir şekilde 1979 Tayvan İlişkileri Yasası, ABD-Çin Ortak Bildirileri ve Altı Güvenceler bildirisi tarafından uzun süredir devam eden ABD politikasıyla çelişmemektedir. ABD, statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı çabalara karşı çıkmaya devam ediyor."

Çin'den kınama ve askeri tatbikat hamlesi

Çin Dışişleri Bakanlığı, Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretini şiddetle kınadığını ve protesto ettiğini açıkladı. Açıklamada, "Pelosi'nin Tayvan ziyaretine yanıt olarak, ülke egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız, sonuçları ABD ve Taipei'nin sorumluluğunda olacak" denilerek ABD ve Tayvan'a tepki gösterildi.

Çin'in Tayvan'ın çevresinde tatbikat planı

Global Times'ın haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Perşembe gününden başlayarak Pazar gününe kadar (4-7 Ağustos) Tayvan adasını çevreleyen altı bölgede askeri tatbikat düzenleyecek. Çin ordusunun açıklamasında, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu savaşa hazır durumda, karşı önlem olarak bir dizi askeri faaliyette bulunulacak" denildi.

Pelosi ve ABD heyetinin, yarın (3 Ağustos) adadan ayrılması bekleniyor.

Çin savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçiyor

Çin Devlet Televizyonu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait Su-35 savaş uçaklarının Tayvan Boğazı'na doğru ilerlediğini bildirdi. Çin ordusuna bağlı uçakların, Tayvan'a en yakın bölge olan Fujian eyaletinde uçuşlarını yoğunlaştırdığı ifade edildi. Ek olarak, Çin'in Tayvan'a 125 kilometre mesafedeki Fujian eyaletinden siren seslerinin yükseldiği aktarıldı.

Çin'in Tayvan Boğazı'nda sivil uçuşları yasakladığı açıklanmıştı.

Ayrıca Tayvan Devlet Televizyonu, ülkenin ikinci seviye alarma geçtiğini açıkladı. Taipei'de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin iniş yaptığı havalimanında Tayvan güvenlik güçleri görüntülendi.

'Sonu iyi bitmeyecek'

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pelosi'nin Tayvan ziyareti hakkında, "ateşle oynayan" ABD'li politikacıların sonuçlara katlanacağını belirterek, "iyi bir sonun olmayacağını" söyledi.

Pelosi'nin Tayvan programı

Tayvan medyasından çıkan haberlere göre, Pelosi'nin bugün Tayvan bölge yetkilisi Tsai Ing-wen ile bir araya gelmesi bekleniyor. Yarın yerel saatle 08.50'de (TSİ 03.50) Tayvan Meclisi'nde konuşma yapacak Pelosi, ardından İnsan Hakları Müzesi ziyaret edecek ve Tayvanlı yetkililerle bir etkinliğe katılacak.

Pelosi'nin yarın yerel saatle 17.00'de (TSİ 12.00) adadan ayrılarak, Hint-Pasifik turuna devam edeceği belirtildi.

'Güçlü önlemleri alınacak'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian dün yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde Çin'in güçlü önlemleri alacağını söylemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etme "hakkı" bulunduğunu söyledi.

Beyaz Saray: Ziyaret Çin'in egemenliğinin ihlali anlamına gelmiyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin Çin'in egemenliğinin ihlali anlamına gelmediği" söylendi. Açıklamada "Pelosi'nin Taipei ziyareti 'Tek Çin' politikasıyla yüzde 100 tutarlıdır. Pelosi'nin ziyaretini Çin'in herhangi bir tür eylemi için bahane etmesine hiçbir sebep yok" denildi.



Beyaz Saray açıklamasında, Çin uçaklarının Tayvan Boğazı'nı geçtiğine yönelik doğrulanmış bir bilgi olmadığı, ancak bunun şaşırtıcı olmayacağı ifade edildi.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etme fırsatı yakalamasının önemli olduğuna inanıyoruz. Egemenlik meselelerinin veya tek Çin politikasının herhangi bir ihlali söz konusu değil ve Çin'in saldırgan söylemi Washington'u korkutamayacak. Tek Çin politikasına bağlıyız, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz fakat kendisini savunması için desteklemeye de kararlıyız" diye konuştu.

Tayvan Devlet Başkanı yarın Pelosi ile biraraya gelecek

Tayvan tarafında yapılan açıklamada, "Tayvan-ABD ortaklığını derinleştirmeyi ve Hint Okyanusu bölgesinde istikrarı korumayı umuyoruz" yorumu yapıldı.



Ayrıca, "Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, Pelosi ile çarşamba sabahı yerel saatle öğle yemeğinden önce bir araya gelecek" denildi.