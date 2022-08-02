Çin'in savaş uçakları Tayvan Boğazı'nda

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bugün akşam saatlerinde Tayvan'ın başkenti Taipei'ye ulaşması bekleniyor. Tayvan basınında çıkan haberlere göre, Pelosi'nin uçağı yerel saatle 22.20'de (TSİ 17.20) Tayvan'a ulaşacak.

Pelosi'nin ziyaretine karşı çıkan Çin'in, savaş uçaklarını Tayvan Boğazı'na gönderdiği ifade edildi. ABD tarafından dün yapılan açıklamada, Çin'in "kılıç sallama tehdidinden" korkmayacakları belirtilerek, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etme "hakkı" bulunduğu savunuldu.

'Çin uçakları cirit atıyor'

Reuters'e konuşan bir kaynağa göre, Çin ordusuna ait savaş uçaklarına ek olarak birkaç savaş gemisi de Tayvan Boğazı'nda sınır bölgesine yakın bölgelerde bulunuyor. Kaynak, Çin uçaklarının bölgede "cirit attığını" ifade etti.

Haberde, bölgede Çin'in savaş uçakların bulunmasının ve ABD'nin Güney Çin Denizi'ne savaş gemilerini konuşlandırmasının "gerilimi tırmandırdığı" belirtildi.

Tayvan'a ait savaş uçaklarının da bölgede bulunduğu ancak Çin ve Tayvan taraflarının şu ana kadar sınır ihlali yapmadığı aktarıldı.

Tayvan'dan açıklama

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Tayvan yakınlarında askeri faaliyetler gözlendiği belirtilerek, "düşman tehditlerine" karşılık olarak uygun kuvvetlerin gönderileceği duyuruldu.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa, Çin ile bölgedeki gerilime değinildi. Ancak açıklamada, Pelosi'nin ziyareti hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Çin'in bölgedeki askeri tatbikatı

Tayvan'ın karşısında yer alan ve büyük bir askeri varlığa ev sahipliği yapan Çin'in güneydoğusundaki Xiamen şehrinde, Çin ordusu askeri tatbikat başlattı.

Russia Today'in haberinde, Tayvan'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta olan Xiamen'de askeri hareketliliğin arttığı aktarıldı. Çin ordusunun Güney Çin Denizi'ndeki tatbikatının devam edeceği belirtildi.

Fujian eyaletine balistik füze fırlatıcılarının gönderildiği iddia edildi.

The Liberty Times'ta yayımlanan haberde, Çin'in Tayvan'dan 125 kilometre uzakta bulunan Fujian eyaletine balistik füze fırlatıcıları gönderdiği iddia edildi.

Tayvan'da ziyaret öncesi protesto

Tayvan'daki Çin destekçileri Pelosi'nin olası ziyaretini protesto gösterisi düzenledi.

China Daily'nin haberinde, Nancy Pelosi'nin ziyaretine karşı çıkan göstericilerin “Çirkin Amerikalı” yazılı pankartlar taşıdığı görüntülendi.

Pelosi'nin uçağı Malezya'dan kalktı

Uçuş izleme ağı FlightRadar24'ün verilerine göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'yi yaşıyan "Boeing C-40C" tipi uçak Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan ayrıldı.

Pelosi'nin uçuşu hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, uçağın güney hattında ilerlediği belirtildi.