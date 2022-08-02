ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin bugün Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bugün Asya ziyareti kapsamında Tayvan'ın başkenti Taipei'ye gitmesinin beklendiği söylendi.

Reuters'a konuşan bir kaynak, Pelosi'nin Tayvan'ın devlet başkanı Tsai Ing-wen'le yarın görüşmeyi planladığını öne sürdü.

Söz konusu iddiaların ardından Çin savaş uçaklarının Tayvan Boğazı yakınlarındaki hava sahası sınırında uçuş gerçekleştirdiği aktarıldı. Çin savaş gemilerinin de Tayvan'ın resmi olmayan kara sularına yaklaştığı ifade edildi.

Tayvan'ın haber ajansı CNA, Tayvan Savunma Bakanlığı'nın gelişmeler üzerine "muharebeye hazır olma" seviyesini Perşembe gününe kadar artırdığını bildirdi

Asya gezisine dün Singapur'a giderek başlayan Pelosi bugün Malezya'yı ziyaret edecek. Daha sonra Güney Kore ve Japonya'ya gideceğini açıklayan Pelosi, açıklamasında Tayvan'ı ziyaret edeceğinden bahsetmemişti.

ABD ve Çin arasında Tayvan gerginliği

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian dün yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde Çin'in güçlü önlemleri alacağını söylemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Tayvan'ı ziyaret etme hakkına sahip. Meclis Başkanı daha önce olaysız bir şekilde Tayvan'ı ziyaret etmiştir, bu yıl dahil olmak üzere birçok Kongre üyesinin ziyaret ettiği gibi" ifadelerini kullanmıştı.