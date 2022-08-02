ABD'nin savaş gemileri Pelosi'nin ziyareti öncesi Tayvan'a konuşlanıyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Çin'in karşı çıkışlarına rağmen gün içerisinde Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor. ABD ile Çin arasında Tayvan gerilimi artarken, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 4 savaş gemisinin de adanın doğusuna konuşlandığı belirtildi.

Reuters'e konuşan ABD Donanması'ndan üst düzey bir yetkili, USS Ronald Reagan uçak gemisinin Güney Çin Denizi'nden geçtiğini ve şu anda Tayvan'ın doğusunda ve Filipinler ile Japonya'nın güneyinde bulunduğunu doğruladı.

Yetkili, gemilerin konuşlanmasının "rutin" bir uygulama olduğunu belirterek, "Herhangi bir olasılığa yanıt verebilmek için bunlar normal rutin konuşlandırmalar" yorumunu yaptı.

Japonya'nın Okinawa limanında bulunan USS Ronald Reagan uçak gemisine, bir füze kruvazörünün ve destroyerin eşlik ettiği aktarıldı. Ayrıca hücum gemisi USS Tripoli'nin de ana limanı San Diego'dan bölgeye konuşlanmak için hareket halinde olduğu bildirildi.

Dün çıkan haberlerde ABD'nin bölgedeki donanma varlıklarında hareketlenme yaşandığı belirtilmişti. Ayrıca ABD ordusu, Pelosi'nin Asya turuyla eşgüdümlü olarak askeri tatbikat başlatmıştı.