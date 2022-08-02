Pelosi'nin uçağı Tayvan hava sahasında

Nancy Pelosi'nin içinde bulunduğu uçağın Tayvan hava sahasına girdiği, uçağın TSİ 17.43'te iniş yapmasının beklendiği belirtildi.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve ABD heyetini taşıyan "Boeing C-40C" tipi uçağın Tayvan hava sahasına girdiği bildirildi. Pelosi'nin uçağının yerel saatle 22.43'te (TSİ 17.43) Taipei'deki Songshan Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

The Liberty Times'ın haberine göre, Tayvan Hava Kuvvetleri'nin savaş uçakları, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan uçağa eşlik ediyor. 

Songshan Uluslararası Havalimanı'nda ayrıca, terminalin yanındaki bir binaya “Tayvan'a Hoş Geldiniz” mesajının yansıtıldığı görüntülendi.

Çin hava sahasını kapattı

Çin, Tayvan Boğazını sivil uçaklara kapattığını açıkladı. Ayrıca gün boyunca Çin'in savaş uçaklarının Tayvan Boğazı boyunca uçuş yaptığı bildirilmişti.

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Çin'in savaş uçakları Tayvan Boğazı'nda

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