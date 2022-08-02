Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin detayları ortaya çıktı

Tayvan medyasında çıkan haberlere göre, ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin adadaki ziyaretinin detayları ve tüm programı yayımlandı. Ziyaretin beklenenden daha uzun sürebileceği belirtilirken, bugün akşam saatlerinde adaya varacak Pelosi'nin yarın yerel saatle 17.00'ye (TSİ 12.00) kadar adadaki görüşmelere devam edeceği aktarıldı.

SET News'ta yayımlanan habere göre, Pelosi bugün yerel saatle 22.00 (TSİ 17.00) sularında Tayvan'a varacak ve Tayvan bölge yetkilisi Tsai Ing-wen ile bir araya gelecek.

Yarın yerel saatle 08.50'de (TSİ 03.50) Tayvan Meclisi'nde konuşma yapacak Pelosi, ardından İnsan Hakları Müzesi ziyaret edecek ve Tayvanlı yetkililerle bir etkinliğe katılacak.

Pelosi yarın yerel saatle 17.00'de (TSİ 12.00) adadan ayrılarak, Hint-Pasifik turuna devam etmesi bekleniyor.

Pelosi'nin uçağı Tayvan'a yöneldi

FlightRadar24 internet sitesinin verilerine göre, Nancy Pelosi ve ABD heyetinin bulunduğu uçak Tayvan'a yöneldi. Gün içerisinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan kalkan uçağın rotası resmi olarak açıklanmamıştı.

200 binden fazla kişinin uçağın rotasını takip ettiği FlightRadar24 internet sitesinin siber saldırı nedeniyle çöktüğü bildirildi. Ayrıca Tayvan hükümetinin internet sitesine de ulaşılamıyor.