Pekin Kış Olimpiyatları'nı boykot eden ABD'ye Çin'den misilleme kararı

Çin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetinin Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu'nun dört üyesine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

ABD’nin Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na boykot uygulayacağını açıklamasının ardından Çin'den misilleme kararı geldi.

Euronews’te yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian yaptırımlarla ilgili verdiği bilgide komisyonun biri kadın üç üyesinin Çin, Hong Kong ve Macau'ya girişinin yasaklandığını ve bu ülkedeki mal varlıklarının dondurulacağını belirtti.

Ancak Bakanlık sözcüsü Lijian, bu kişilerin Çin ve Çin'e bağlı özerk yönetimlerde mal varlığının bulunup bulunmadığı konusuna açıklık getirmedi.

Sözcünün açıkladığı isimler arasında Sincan bölgesindeki Kaşgar kenti doğumlu Amerikan vatandaşı Nuri Türkel de yer alıyor. Türkel, komisyonun başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Diğer kişilerin isimleri ise Nadine Maenza, Anurima Bhargava ve James Carr olarak açıklandı.

Çinli diplomat açıklamasında, ABD'ye yaptırımları geri çekmesi ve Şincan'la ilgili Çin'in içişlerine karışmayı durdurması gerektiğini vurguladı.

Bakanlık sözcüsü Lijian, ülkesinin gelişmelere göre başka tepkiler vermeye hazır olduğunun da altını çizdi.

Bilindiği üzere, ABD’nin, Çin’de “insan hakları ihlali yapıldığı” gerekçesiyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na siyasi boykot kararı almasından sonra İngiltere, Kanada ve Avustralya’da boykot kararına katılmış, Fransa ise siyasi boykota dahil olmayacağını açıklamıştı.

Çin ise bu ülkelerin hata yaptığını ve "hesap vereceklerini" söylemişti.