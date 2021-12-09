Fransa, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na uygulanan diplomatik boykota katılmayacak

Pekin’de 4-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kış Olimpiyatları öncesindeki ‘diplomatik boykot’ tartışmaları sürüyor.

ABD’nin, Çin’de insan hakları ihlali yapıldığı gerekçesiyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na siyasi boykot kararı almasından sonra İngiltere, Kanada ve Avustralya’da boykot kararına katılmıştı.

Fransa cephesi ise aksi bir karar alarak, siyasi boykota dahil olunmayacağına yönelik bir açıklama yaptı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Fransa’nın 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na karşı başlatılan siyasi boykotlara dahil olmayacağını ifade ederek, ‘azınlıklara uygulanan zulmü’ ise kınadıklarını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise yapğtığı açıklamada spor ile siyasetin birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Olimpiyatları boykot etmek tamamen farklı bir hikaye. Fransa, diplomatik boykota katılmayacak” dedi

Çinli tenisçi için endişelerini aktardığını söyleyen Blanquer, “Olimpiyatları boykot etmek tamamen farklı bir hikaye. Spor, siyasete karıştırılmamalı, bu yüzden de Fransa diplomatik boykota katılmayacak” dedi.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Pekin’deki 2022 Kış Olimpiyatları Oyunları’nın boykot edilmesi meselesinin Avrupa düzeyinde ele alınacağını söyledi.

Çin ise ABD ve Olimpiyatları boykot eden diğer ülkeleri, diplomatik boykot çağrısında bulundukları için eleştirdi. Çin, yaptığı açıklamada, siyasilerin, Olimpiyat Tüzüğü’nün tarafsızlık ilkesini ihlal ettiklerini ve 'kendi siyasi çıkar ve duruşları için' boykot başlattıklarının altını çizdi.

tığı açıklamada spor ile siyasetin birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Olimpiyatları boykot etmek tamamen farklı bir hikaye. Fransa, diplomatik boykota katılmayacak” dedi

Çinli tenisçi için endişelerini aktardığını söyleyen Blanquer, “Olimpiyatları boykot etmek tamamen farklı bir hikaye. Spor, siyasete karıştırılmamalı, bu yüzden de Fransa diplomatik boykota katılmayacak” dedi.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Pekin’deki 2022 Kış Olimpiyatları Oyunları’nın boykot edilmesi meselesinin Avrupa düzeyinde ele alınacağını söyledi.

Çin ise ABD ve Olimpiyatları boykot eden diğer ülkeleri, diplomatik boykot çağrısında bulundukları için eleştirdi. Çin, yaptığı açıklamada, siyasilerin, Olimpiyat Tüzüğü’nün tarafsızlık ilkesini ihlal ettiklerini ve 'kendi siyasi çıkar ve duruşları için' boykot başlattıklarının altını çizdi.

