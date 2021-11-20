İngiltere'nin Çin'deki Olimpiyatlara 'diplomatik boykot' düzenleyeceği iddia edildi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin Dışişleri Bakanı Liz Truss ve diğer yetkililerin "soykırım yapmakla" suçladıkları Çin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nı diplomatik boykot düşündüğü öne sürüldü.

The Times, Johnson hükümetinin Pekin'in Uygurlara karşı zulmettiği iddiasıyla "kişisel olarak dehşete düştüğünü" iddia ederken Dışişleri Bakanı Liz Truss tarafından desteklenen bir hareket olan Pekin'deki diplomatik görevlerin askıya alınması hakkında "aktif bir tartışma" başladığını öne sürdü.

Gazetenin bildirdiğine göre, İngiltere'nin Çin Büyükelçisi Caroline Wilson, Truss ile uluslararası ticaret bakanıyken bir toplantı yaptı. Wilson'ın Truss'a İngiltere'nin Çin'e neden "bizim Fransızlara davrandığımız gibi" davranamadığını sorduğu söylenirken, iddiaya göre "Çünkü Fransızlar soykırım yapmıyor" cevabını aldı.

Truss'a yakın kaynaklar gazeteye kendisinin konuyla ilgili bir görüş belirtmediğini söyledi. Öte yandan gazete Johnson'ın tam bir spor boykotu yürütmek konusunda isteksiz olan "bir sinofil" olduğu yönünde ifadelere yer verirken sadece bürokratların katılmayacağı bir "diplomatik boykot" ihtimalinin masada olduğunu yazdı.

Beş Muhafazakar Partili milletvekili de Johnson'a yazdıkları mektupta "soykırım Oyunları" olarak tanımladıkları Olimpiyatlara diplomatik boykot çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın da, Şubat 2022'de gerçekleşecek olan olimpiyatları diplomatik boykot edeceği öne sürülmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı menşeli propaganda kanalları Çin'in kuzey batısındaki Sincan'da yerel halka karşı "kısırlaştırma yoluyla soykırım" gerçekleştiğini iddia etmişti. ABD ve İngiltere basını tarafından da 45. ABD Başkanı Donald Trump döneminde sıklıkla kullanılan bu retorik son bir kaç aydır terkedilmiş durumda.