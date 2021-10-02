'Peker'in paylaşım yapması BAE tarafından engellendi' iddiası

Ülkücü mafya Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetimi tarafından sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşım yapmasının engellendiği iddia edildi.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Dubai yönetimi, Peker'in başka bir kişinin hesabından dahi paylaşımda bulunmasını kısıtladı.

Haberde, BAE'nin Peker'i "ülkedeki güvenlik protokolleri nedeniyle siyasi paylaşımlar yapmaması" konusunda uyardığı öne sürüldü.

Peker'e, paylaşım yapması durumunda "kendisinin elektronik iletişimden uzak bir yere konulacağı" bilgisinin iletildiği öğrenildi.