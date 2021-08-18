Peker 'AKP, FETÖ ile gizli görüşmeler yürütüyor' dedi, görüşmeyi yapan vekili açıkladı

Ülkücü mafya Sedat Peker, Cemaatçi Cevheri Güven'e yanıt olarak sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.
AKP ile Cemaat'in gizli görüşmeler yaptığını söyleyen Peker, görüşmeleri AKP'li vekil Mücahit Aslan'ın yürüttüğünü öne sürdü.
Peker, "Metin Külünk ile yaptığım telefon görüşmesinde kendisi de Serhat Albayrak ile pelikanı birbirinden ayırmamı rica etmişti. pelikancıları adeta kutsamıştı" derken, Külünk'ün bunu yalanlaması durumunda kaset yayınlayabileceğini söyledi.
Peker'in paylaşımlarının bir bölümü şöyle: