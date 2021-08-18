Peker 'AKP, FETÖ ile gizli görüşmeler yürütüyor' dedi, görüşmeyi yapan vekili açıkladı

Ülkücü mafya Sedat Peker, AKP ile Cemaat'in gizli görüşmeler yaptığını söyledi, bu görüşmeleri AKP'nin kara kutusu Mücahit Aslan'ın yaptığını öne sürdü. Peker, Külünk ile ilgili de konuştu.

Haber Merkezi

Ülkücü mafya Sedat Peker, Cemaatçi Cevheri Güven'e yanıt olarak sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

AKP ile Cemaat'in gizli görüşmeler yaptığını söyleyen Peker, görüşmeleri AKP'li vekil Mücahit Aslan'ın yürüttüğünü öne sürdü.

Peker, "Metin Külünk ile yaptığım telefon görüşmesinde kendisi de Serhat Albayrak ile pelikanı birbirinden ayırmamı rica etmişti. pelikancıları adeta kutsamıştı" derken, Külünk'ün bunu yalanlaması durumunda kaset yayınlayabileceğini söyledi.

Peker'in paylaşımlarının bir bölümü şöyle:

"Kıymetli dostlarım, fetöcü olarak bilinen Cevheri Güven isimli kişinin dünkü duyuru tweetimde de söylediğim üzere Youtube videolarını ben de izliyorum. Zeki bir insan olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Şahsımla ilgili iddiası benim arkamda bir organizasyon varmış…

bu organizasyonla (yani bizle) Sayın Hulusi Akar’ın ve Sayın Hakan Fidan’ın askeri şura öncesi bir anlaşma yaptığımız yönünde. Tüm samimiyetliğimle söylemek isterim ki ne Sayın Hulusi Akar’ı ne de Sayın Hakan Fidan’ı hayatımda hiç görmedim.

Ne direk olarak ne de dolaylı olarak kendileriyle hiçbir irtibatım yok. Ancak tüm fetöcü kalemler insanların beyninde böyle bir algı oluşturmak için gayret içerisindeler. İlk yola çıkarken söylediğim gibi pelikancılar, ağarcılar, süslü sülücüler, beni küçültmek istediler.

Cevheri Güven bir de videosunda şu grup şu kadar generallik aldı diye çeşitli yapılardan bahsetmiş. Ancak bugüne kadar tüm askeri şuralarda en çok kadroyu alan SADAT’tan hiç bahsetmemiş. Ayrıca provokasyonlar konusunda tecrübe sahibi, bilgi sahibi olduğumu söylemi doğrudur.

Acaba kendisi fetöcülere karşı yapılan operasyonların neredeyse durma derecesine gerilemesini nasıl yorumluyor ya da iktidarın içindeki insanların artık fetöcülerle ilgili neredeyse olumsuz hiçbir şey söylememesini nasıl yorumlamaktadır?Ak Parti’nin kara kutusu olarak bilinen Ankara milletvekili Mücahit Aslan’ın üzerinden gizli olarak yürütülen görüşmelerin neticesi olarak bu sonucu kabul edebilir miyiz? Belki de bu gelişmelerden senin de haberin yoktur. Derin devlet var, derin pkk var da, derin fetö hiç olmaz olur mu? 

Cevheri Güven son 2,5 aydır Mücahit Aslan tarafından yürütülen fetö Ak Parti arasındaki mahrem görüşmelerle ilgili bir video yapabilirse bizleri de aydınlatmış olur. Metin Külünk ile yaptığım telefon görüşmesinde kendisi de Serhat Albayrak ile pelikanı birbirinden ayırmamı rica etmişti. pelikancıları adeta kutsamıştı (eğer Metin Külünk bu sözlerimi yalanlarsa kendisini rezil etmekten mutluluk duyarım, kaseti yayınlarım). pelikancıların dillendirdiği Sayın Hulusi Akar ve Sayın Hakan Fidan söylemleriyle fetöcü olarak bilinen kalemlerin söylemlerinin bu iki isim üzerinde hemen hemen aynı olması sadece benim değil, herhalde bu konulara akıl yoran herkesin dikkatini çekmiştir (ne de olsa pelikancıların çoğu sizin eski arkadaşlarınız). Amacım kimseyi suçlamak değil ancak tarafı olmadığım bir mücadelenin parçası haline getirilmemin doğru olmadığını kanıtama gayretidir."

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