Peker'in iddiaları sonrası Veyis Ateş bu akşamki programına çıkmadı

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in 9. videosunda, kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı olan ve yurtdışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki otelinde ücretsiz kalan isimler arasında saydığı Veyis Ateş, bugün Habertürk'teki programına çıkmadı.

Habertürk'te saat 17.00'de başlayan Akşam Haberleri'ni sunan Ateş'in yerine programı Ceren Bektaş Atuk sundu.

Atuk, "Veyis Ateş'in yıllık izinde olması nedeniyle akşam haberlerinde birlikteyiz" dedi.

Oda TV'ye konuşan Veyis Ateş ekrana çıkmamasıyla ilgili "Bugün olmayacağım. Sonrasına da kamuoyu açıklaması yapacağım" dedi. Ateş'in "Ekrana çıkmamanızın Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgisi var mı" sorusuna da "Peker'in açıklamalarıyla ilgisi yok. Bu süreçler tamamen benimle alakalı" dediği belirtildi.

Fatih Altaylı: Beklentim yalanlaması

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Veyis Ateş hakkındaki iddialar için "çok vahim" demiş ve Ateş'ten beklentisinin bunları açıkça yalanması olduğunu söylemişti. Altaylı "Peker’in ithamları arasında, Habertürk ekranlarından tanıdığınız Veyis Ateş'e yönelik olanlar da var. Ateş'in AK Parti'ye yakın bir gazeteci olduğu sır değil. Bunda bir suç da yok" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ancak sonrasındaki ithamlar çok çok kötü. Meslekle bağdaşmayan şeyler. Doğru mudur, değil midir bilemem! Doğru olmamasını umarım ve tercih ederim ama kimsenin ne kefiliyim ne velisi. Bu yüzden de aynı ekranı paylaştığım Veyis Ateş'ten beklentim bu vahim iddiaları net ve açık biçimde 'yalanlaması'. Hodri meydan demesi. Hatta meseleyi yargıya taşıması. Onun yerinde olsam öyle yapardım."

Peker Veyis Ateş'le ilgili ne demişti?

Sedat Peker, yurtdışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'a ait Bodrum Paramount Otel’e el konulmasına ilişkin birtakım iddialarda bulunmuş, bu otelde ücretsiz kalanların arasında gazeteci Veyis Ateş'in de bulunduğunu ileri sürmüştü.

Peker "Siz aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani lan faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, lan sizin maaşınız kaç para, hani fatura" demişti.

Peker ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Habertürk TV yayını sırasında, Peker’in eski sağ kolu olarak bilinen Erdal Aras’ın Veyis Ateş’i aradığını da iddia etmişti. Peker "O gün tartışma olurken Erdal Aras arıyor. Benim eski sağ kolum. Veysi’nin kendi cep telefonundan Erdal Aras’ın cep telefonu, ara verdiler ya, orada arıyor, o da tanıyor Reis’i ben de, sen de tanıyorsun, niye söylemiyorsun. Onun çünkü işi var. Onun işi İsmail Saymaz’ı bloklamak. Gazeteci ya, konuşuyor, aradaki yakınlıklarına bak. Erdal’la bu kadar yakınlar" demişti.

Erdal Aras’ın Demokrat Parti’de görev aldığı dönemde, Veyis Ateş’in onun yardımcılığını yaptığını belirten Peker "Bu Veysi Erdal’ın yardımcısı. Biz bu Veysi ile oturduk 6-7 saat Pucca’da oturduk, yemek yedik. Siz çok anlatıldığı gibi değilmişsiniz, entelektüel, bilgili bir insanmışsınız dedi. Bak buna hiç gıcıklığım yoktu, sarmayacaktım, bloke etti ya. Bitti artık, hiçbir şansı yok. Kayıt var Veysi" ifadelerini kullanmıştı.