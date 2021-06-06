Peker'in açıklamalarının ardından Rasim Ozan Kütahyalı'dan savunma

Rasim Ozan Kütahyalı, Sedat Peker'in iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kütahyalı, "Sedat Peker geçen hafta pazar günü Cüneyt Özdemir yayınında rekor kısalıkta olan 9 saniyelik canlı bağlantıma karşı, kendisi de bugünkü videosunda 9 saniye benim ismimi geçirmiş. Bahsi geçen otele tam 1 sene önce, bir arkadaşımın davetiyle, onun da ailesiyle beraber tatil yapmak için gittik. Organizasyonu o arkadaşım yaptı. SBK’nın misafiri değildim. SBK ile bir hukukum, alakam ve muhabbetim yok. Otelin adı da Paramount değil, başka bir isimdi" açıklamasında bulundu.

Sedat Peker'in bugün yayınladığı videoda Sezgin Baran Korkmaz'ın "çökülen" otelinde kalan medyadan iki isim sayılmış, bunlardan biri Rasim Ozan Kütahyalı, diğeri ise Veyis Ateş olmuştu.