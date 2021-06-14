Peker'den yeniden Twitter paylaşımları: 'Kaldığım mekana geri geldim'

Bugün yayınlayacağını duyurduğu videoyu yayınlamayan ve uzun süredir sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalandığı iddia edilmişti.

Peker geceyarısı itibariyle Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda öğle saatlerinden itibaren tutulduğu yerden ayrıldığını ve ailesinin yanına döndüğünü söyledi. Peker "hakkındaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle" yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduklarını ileri sürdü. Peker paylaşımlarında ülke ismi ise vermedi.

Paylaşımlarda şöyle denildi:

"Kıymetli dostlarım, öğle saatlerinden itibaren kaldığım mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu an kaldığım mekana, ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk.

Şahsım hakkında herhangi bir Interpol kararı olmadığı için, tüm herkes gibi ülkelerinde misafir olarak bulunduğumu söylediler. Hakkımda birçok suikast ihbarı olduğunu bana ilettiler, hepimizin bildiği gibi.

Ülkeden ayrılmamda veya ülkede kalmamda herhangi bir sorunun olmadığını da bana ilettiler. Aydınlık Gazetesi’nde yazan SAT timlerinin ve MİT timlerinin yaptığı operasyonla yakalandığım asla doğru değildir.

Zaten ben uluslararası hukuka göre aranan bir kişi değilim. Bu sebeple yüce devletimizin bana resmi bir operasyon düzenleyebilmesi de mümkün değildir. Her normal insana davrandıkları gibi bana da kibar bir şekilde davrandılar.

süslü sülü, benim ahiretliğim, derin mehmet, pelikancılar, ve diğer zevatın tamamı; bizde söz namus. Eğer ölmez sağ kalırsak, bu hikayeyi tamamlamaktan geri durmayacağız.

Tabi ki bu süre zarfında gereği eğer yapılmazsa, yapmayanlarla ilgili söyleyecek sözlerimiz de elbet olacaktır. Beni sevdiği için dua edenlere, beni sevmediğinden dolayı sadece çocuklarıma ve aileme iyi dilek dileyenlere tüm kalbimle teşekkür ederim."