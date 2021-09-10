Peker'den yeni ses kaydı iddiası: Mahkeme başkanlarının milletvekilleriyle görüşmeleri...

Ülkücü mafya Sedat Peker mahkeme başkanları ile milletvekilleri arasındaki görüşmelerin ses kayıtlarını paylaşacağını ileri sürdü.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Peker "Tüm insanlar tatildeyken sizin gazınıza geldim, planımın dışına çıkıp o kadar önemli dosyaları paylaştım. Hiçbiri hakettiği değeri görmedi. Mezardan babam çıksa artık onun da gazına gelmem. Ben neyi ne zaman yayınlayacağımı biliyorum. Ancak toplumumuz bu ses kayıtlarını dinlemeye,-whatsapp yazışmalarını okumaya hazır mı, bunu gerçekten bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Peker "Ayrıca sizler Türkiye’nin en önemli davalarına mahkemeler karar veriyor diye biliyorsunuz ya, mahkeme başkanlarının sözcü milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını dinleyince kararların kimin isteğiyle çıktığını öğreneceksiniz. Şu an değil, çünkü bunları sizi eğlendirmek için paylaşmayacağım. Hedefe ulaşacağım" dedi.