Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ülkücü mafya Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi karşılığında AKP'nin iki BAE ajanını iade etmeyi teklif ettiğini öne sürdü.
Altaylı'nın iktidara yakın bir ismi kaynak gösterdiği köşe yazısı şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kaya Emre Uzmay
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
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'BAE'ye Sedat Peker için takas teklifi yapıldı' iddiası
Fatih Altaylı, iktidara yakın bir ismin aktardığı bilgiyi köşesine taşıdı, AKP'nin Sedat Peker karşılığında iki BAE ajanını teklif ettiğini öne sürdü.
Haber Merkezi
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ülkücü mafya Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi karşılığında AKP'nin iki BAE ajanını iade etmeyi teklif ettiğini öne sürdü.
Altaylı'nın iktidara yakın bir ismi kaynak gösterdiği köşe yazısı şöyle: