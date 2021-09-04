'BAE'ye Sedat Peker için takas teklifi yapıldı' iddiası

Fatih Altaylı, iktidara yakın bir ismin aktardığı bilgiyi köşesine taşıdı, AKP'nin Sedat Peker karşılığında iki BAE ajanını teklif ettiğini öne sürdü.

Haber Merkezi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, ülkücü mafya Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi karşılığında AKP'nin iki BAE ajanını iade etmeyi teklif ettiğini öne sürdü.

Altaylı'nın iktidara yakın bir ismi kaynak gösterdiği köşe yazısı şöyle:

"Dün, iktidara yakın ve kamu geçmişi bulunan bir isim aradı. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye’nin yeniden başlayan ve hızla samimileşen ilişkilerinden söz etti ve şunu söyledi:

“Türkiye Sedat Peker’i Emirliklerden getirmek için uğraşıyor. Bunun için de geçmişte Türkiye’de yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri ajanlarını koz olarak kullanmak istiyor. İki ajanın Emirliklere iadesi karşılığında Sedat Peker’in Türkiye’ye verilmesi teklifinde bulundular.”

Ben de hemen sordum.

“Emirlikler ne yanıt verdi buna?”

Şimdilik yanıt vermemişler. Ama Türkiye yanıtın olumlu olma olasılığını yüksek görüyormuş.

Bana göre Türkiye’nin takas talebi doğru olabilir.

Ama BAE’nin Peker’i bu kadar kolay vereceğini pek zannetmem."

Haber

Sedat Peker'den 'video' açıklaması