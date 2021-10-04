Peker'den yeni paylaşımlar: 'Baronlar yakalandı haberlerine inanmayın'

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker Twitter'dan yeni paylaşımlar yaparak "Kolombiya'dan gelen kokain hattı çökertildi, baronlar yakalandı haberlerine asla inanmayın" ifadesini kullandı.

Peker sözkonusu operasyona Mayıs ayında YouTube'dan videolarını yayınlamaya başladığı tarihten sonra isminin dahil edildiğini iddia etti.

Daha önce bulunduğu ülkenin (BAE) siyasi paylaşım yapmasını yasakladığını öne süren Peker, "Siyasi tweet atmak problemim hallolsun göreceksiniz. Sizi tüm dünyaya rezil edeceğim" ifadesini kullandı.

Peker'in paylaşımları şöyle:

"1-Kolombiya’dan gelen kokain hattı çökertildi, baronlar yakalandı haberlerine asla inanmayın. Bu yakalananlar göstermelik küçük satıcılar. 6 ayrı baronda yakalandığını söyleyen (ayrı ayrı operasyonlarda yakalanan) 70 kilogram, Kolombiya’dan gelen 4 ton 900 kilogram…

2-…kokainin sahibi kim? Mersin Limanı’nda yakalanan 1 ton kokainin sahibi kim? İzmit körfezde yakalanan 500 kilogram kokainin sahibi kim? Siz eziksiniz lan. Kendi ortaklarınızı haklamak için yalandan hikaye uyduruyorsunuz. Namusluysanız cevap verin.

3- 6 baron yakalandı operasyonunun ilk başlama tarihi Ocak ayı sözlü olarak polislere talimat verdiniz Sedat Peker’in bu şahıslarla ilgisi var mı diye. İlk videoyu 2 Mayıs’ta yayınlayınca 3 Mayıs’ta bu operasyona istihbarat notu diye yazılı olarak benim ismimi dahil ettiniz…

4-…, ismi Levent olan soyadını şimdi hatırlayamadığım bir kişi üzerinden. Bilmem kaç sene önce bu şahısla resmin varmış. Siz devletin namusunu yere düşürdünüz. Her zaman söyledim, devletin sahibi olduğu tek şey namusu ve sözüdür. Kendilerini tanımıyorum ancak Ankara …

5-…adliyesindeki bazı sayın savcılar operasyon günü yani 4 - 5 gün önce Sedat Peker’in ismini bu dosyadan çıkarın adliyemiz komik duruma düşer dediler. Ayrıca da 4 sene önce Sedat Peker tweet yayınlamış bu şahıs ismimi kullanıyor ben bu şahsı tanımam demiş,…

6-hiç bir delil yok hangi sebeple Sedat Peker’i bu dosyaya dahil edeceğiz demişler.Bu operasyonun başında süslü sülümanın manevi evladı, organize suçlardan sorumlu genel müdür yardımcısı Resul Hor (Sezgin Baran Korkmaz’ı İçişleri Bakanlığı’na çağıran ve birçok olayda ismi olan)..

7- ve tabii ki Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz (süslü süleymanın manevi evlatlarından). İşin en komik yanı İstanbul Emniyeti’ne haber vermeden Ankara polisi İstanbul’da haber yapıyor. (bu İstanbul polisi için nasıl bir mahcubiyettir kim bilir?).

8-Bu bilgiler bana nasıl geldi diye boşuna cadı avına çıkmayın çünkü bu ülkede namusu aldığı maaştan yüksek olan çok bürokrat var. Kim bilir hangisi yollamıştır? Daha önce de söyledim, yenileceksiniz. Çünkü siz Gayretullah’a savaş açtınız.

9-İstediğiniz kadar benim adımı uyuşturucu, tecavüz ve bunlar gibi kötü suçlarla yan yana getirmeye çalışın, başaramayacaksınız. Defosu olan bir insan sizin gibi dünyanın en büyük suç örgütüyle onuru için savaşa girmeyi göze alamaz.

10-Şükürler olsun benim defom yok ama sizin de namusunuz yok, şerefiniz yok, onurunuz yok. Kahpesiniz lan siz. Siyasi tweet atmak problemim hallolsun göreceksiniz. Sizi tüm dünyaya rezil edeceğim. Namusunuz yok lan sizin."