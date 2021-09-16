Peker'den Soylu açıklaması: Kesin cezaevine gireceksin, 1 Ekim'i bekle

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

Paylaşımlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Peker, şunları söyledi:

"Doncu Süleyman'ın Habertürk programına katılıp Kolombiya’dan İzmir limanına gelirken yakalanan 4 ton 900 kilogram kokainin yakalanmasıyla ilgili Covid’den dolayı uçuşlar kapalıydı, bu yüzden polis yollayamadık demesinin üzerinden tam 15 hafta geçti. Hala ses yok.

Mersin Limanında ve körfezdeki limanlarda tonlarca kokain yakalandı. Bu kokainler kimin? Yine ses yok. 10 gram uyuşturucu yakalayıp, 7-8 kişiyi tutuklatıp kahramanlık yapan süslü sülü; kesin cezaevine gireceksin. 1 Ekimi bekle.

Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığına senin yanına gelmeden önce Mübariz’in eski oteli Edition’da Mehmet Ağar ve senin kirli işlerini halleden İstanbul istihbarattan sorumlu müdür yardımcısı Ömer Faruk Ataş'la buluşup neler konuştular? (kesin yüce divanlıksın)

Eski il emniyet müdürü Mustafa Çalışkan Bey Ömer Faruk Ataşı il dışına yollamıştı. Mustafa Bey İstanbul’dan tayin olunca Ömer Faruk Ataş'ı hemen neden İstanbul’a geri getirdin? Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışına çıkışında Ömer Faruk Ataş'ın çok ilgisi var (1 Ekimi bekle).