Peker yine paylaşıp sildi: 'Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarını önemli ölçüde etkiler'

Ülkücü mafya Sedat Peker, mesaj vermek için kendisine sosyal medyada yeni bir yöntem geliştirdi. Peker'in, sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımları retweet edip kısa bir süre sonra çektiği görüldü.

Daha öncesinde de kimi paylaşımları retweet edip geri çeken Peker, Kemal Bildiş'in yaptığı “Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarını Sedat Peker'in elindeki bilgi ve belgeleri kamuoyu ile paylaşması önemli ölçüde etkiler. Ancak; Sedat Peker dijital tecrit altındayken bilgi ve belge paylaşması da imkansızdır” paylaşımını retweet etti. Peker, kısa bir süre sonra yaptığı retweeti geri çekti.

Peker ardından Salim Şen'in "Sedat Peker bu yolla muhalefete bir mesaj gönderiyor, Dijital tecrit kaldırılmazsa seçimlere iki ay kala yayın yapamam, Bunun için çaba gösterin diyor…" ifadelerine yer verdiği paylaşımı da retweet ettikten sonra retweeti geri çekti.