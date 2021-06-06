Peker videosunda ismi geçen Feyza Öznur ve Hilal Kaplan'dan açıklama

Ülkücü mafya Sedat Peker'in yayınladığı son videoda ismi geçen Feyza Öznur ve Hilal Kaplan'dan bir sosyal medya yayını üzerinden açıklama geldi.

İki isim de haklarındaki iddiaları yalanladı.

Açıklamalar şöyle:

Hilal Kaplan: Çok net çekilen bir operasyon var, Erdoğan'ın yanında gür sesle duran herkes hedef alınıyor şu an tek tek.

Burada sözü bize getiren Serdar Ekşi. Benim hayatımda hiç görmediğim, Twitter'da da engellediğim bir isim. Bilerek ismimin, eşimin ismini geçirildiğini düşünüyorum. Feyza Öznur da yazmış, Feyza ile geçen yıl yollar ayrıldı. Ekşi ile eşim bir kez konuştu o da bin kere rica ettiği için. Kendisiyle hiçbir şekilde irtibatımız yok. Mahkemede, ahirette hesaplaşacağız. Yani aslan gibi dimdik duran, cumhurbaşkanının davasına kendisini adamış isimler tek tek anılırken susanlar da en az bizim ismimizi bu bataklığa çekmeye çalışan çamurlar kadar şerefsizdir.

Feyza Öznur: Ben yalıdan önce Hilal Kaplan'la tartışmış bir insandım. Serdar Ekşi'nin Taha Ün'le yakınlığını sizlerden öğreniyorum. Kafesine gittiğimde o Taha'yı mekandan kovdum diyordu, şaka gibi. Gündem olacak hiçbir şey yok, bizi bilenler biliyor. Herkese teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı.

Öznur, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise, "Malum videoda @serdareksiogluu’nun dediği gibi ona ben ulaşmadım. Kendisi beni aradı. Bahsi geçen kişilerle hiçbir irtibatım olmadığı gibi bir hukukumuzun olmadığını da kendisine ilettim. İsmimin böyle çirkin bir konuda geçmesinden son derece rahatsızım" dedi.

Peker ne demişti?

Ekşioğlu, Hilal Kaplan’ın yardımcısı olduğunu söylediği Feyza Öznur'a ilişkin “Feyza’yla ben konuştum, Hilal’in yardımcısı var. Seni de takip ediyor hatta, Twitter’dan. Bu Hilal’in yardımcısı, beni aradı” demişti.

Görüşmede Kaplan'ın eşi için ise "Pelikan'ın başı" deniliyor.