Peker videosu, tutuklanma, kaset şantajı ve ölüm: Kimdir bu Halil Falyalı?

Halil Falyalı adı Türkiye gündeminde üst sıralara ülkücü mafya Sedat Peker'in video paylaşımı sonrasında gelmişti.

Peker'in iddiaları oldukça ciddiydi. Falyalı, Mehmet Ağar ve Erkam Yıldırım ile kokain ticaretinin merkezinde olmakla suçlanıyordu.

Hakkındaki iddialar sonrası siyasiler ve ünlülerle çok yakın olduğuna ilişkin çok sayıda bilgi ortaya çıktı.

Sonrasında Kuzey Kıbrıs'ta polise teslim oldu, birkaç ay tutuku kaldı. Geçtiğimiz Aralık ayında ise "hakkındaki suçlamalar geri çekildiği" gerekçesiyle tahliye edildi.

Tahliye edilmesinin üzerinden iki ay geçmeden uğradığı silahlı saldırıyla hayatını kaybetti.

Peki, kimdi bu Halil Falyalı?

Kuzey Kıbrıs basınında Falyalı'nın adı "Kıbrıslı hayırsever iş insanı" olarak geçiyordu.

Gündem Kıbrıs gazetesi şu haberi yapıyordu örneğin: "Ülkemizin önemli iş insanlarından Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı kardeşler, pandemi dönemi boyunca yardımlarına devam ediyor."

Kıbrıs Postası ise "Ülkenin önde gelen iş insanlarından Halil Falyalı ile Hüsnü Falyalı, Mart ayındaki kapanma sürecinde olduğu gibi, içinde bulunduğumuz süreçte de ihtiyaçlı vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Ancak bu kez, sadece Girne’deki değil; ülke genelindeki 10 bin aileye gıda yardımı yapılacak" diyordu.

Bahis operasyonu: Çetenin korumalığı Falyalı'da iddiası

Kuzey Kıbrıs basınında hep benzer haberlerle gündem olan, hakkında "kötü" bir imanın dahi zor bulunduğu Falyalı, Türkiye'de ise gündeme "yasadışı bahis" operasyonu haberleriyle gelmişti.

Örneğin 2016 yılında, İstanbul polisi tarafından yapılan ve tam 780 milyon dolarılık mal varlığına el konulduğu söylenen bir operasyon haberi var.

Ülkeyi yılda 12 milyar dolar zarara soktuğu belirtilen çeteye yönelik operasyonda, İstanbul'da 6 ayrı ofisleri olduğu tespit ediliyor. Çetenin günlük işlem hacminin ise tam 40 milyon dolar olduğu iddia ediliyor.

Haberde, "Çetenin Türkiye ve Kıbrıs ayağındaki ele başının ise Veysel Şahin olduğu, şebekenin korumalığını ise Halil Falyalı’nın üstlendiği ortaya çıktı" deniliyor.

Peki, neden hiçbir şey yapılmadı?

Ancak AKP iktidarının oldukça yakın olduğu Kuzey Kıbrıslı yönetilcilerden bu ismi istememesi, bu isme yönelik herhangi bir operasyon olmaması dikkat çekici.

Yani Falyalı iddialara göre bir yandan Türkiye'de milyonlarca dolarlık bir çetenin koruyuculuğunu yapıyor, diğer yandan da Kuzey Kıbrıs'ta ülkenin "hayırsever iş adamı" haberlerine konu olmaya devam ediyor ve söz konusu iddialara ilişkin tek bir adım dahi atılmıyor.

Kıbrıs'ta 'tehdit' haberlerine gündem olmuş

Falyalı hakkında Kıbrıs basınında çok nadir "kötü" haber yer aldığını söylemiştik.

Bu haberlerden biri, 2009 yılına ait:

"İş adamı Şaban Emre’yi afsalt ihalesine girdiği için tehdit ettikleri iddia edilen ve “mülke tecavüz” ve “taciz” suçlarından geçtiğimiz Perşembe günü polis tarafından gözaltına alınan, Halil Falyalı, Ali Falyalı ve Sabri Yıldırım, önceki gün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi serbest bırakıldı. Mahkeme, iddia makamının zanlıların aleyhindeki 3 günlük tutukluluk talebine, ortada zorla mülke girişin olmadığını ve zanlıların serbest bırakılmasının tahkikatı olumsuz yönde etkilemeyeceğine kanaat getirerek, serbest kalmaları uygun gördü."

Yine gündem olduğu bir diğer olay ise CTP Milletvekili Ömer Kalyoncu'ya yönelik tehdidi. Kalyoncu'nun bir arazi usulsüzlüğüne ilişkin iddiaları sonrası Falyalıi'nın kendisini "senin çocuğun İstanbul'da okuyor" diyerek tehdit ettiğini söylemişti.

Fulham'ı alacaklardı

Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşler, 2019 yılında İngiliz kulübü Fulham'ın satın alacaklarına ilişkin haberlerle de gündem olmuştu.

Öyle ki, Halil Falyalı, Reuters'e "Biz Fulham'ı almak istiyoruz. Kardeşim Hüsnü, kulüp başkanı Muhammet Al Fayed ve onun finansal direktörü ile toplantı yaptı. Kulüp, toplamda bize 100 milyon sterline mal olacak. Fulham'ın mali yapısı şimdilerde pek iyi değil, ancak biz bunu iyileştireceğiz" diyecekti.

Falyalı'nın 'ünlüler' arşivi: Kimlerle fotoğrafları çıkmıştı

Falyalı'nın hakkındaki iddialar sonrası çok sayıda "ünlüyle" bağlantılı olduğu, birlikte yemek yediği, balığa çıktığı, fotoğraflar çekildiği ortaya çıktı.

O isimler arasında Oktay Kaynarca da vardı, Saffet Sancaklı da. Yavuz Bingöl'le balığa çıkan da oydu, faşist katil Haluk Kırcı'yla bir araya gelen de.

AKP destekli Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı'yla çekilen onlarca karesi vardı Falyalı'nın örneğin.

Onların bir bölümü için:

ABD tarafından arandığı ortaya çıkmıştı

Ülkücü mafya Sedat Peker'in Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladığı Halil Falyalı'nın ABD tarafından arandığı da ortaya çıkmıştı.

ABD Mahkemesi Halil Falyalı ve iki ismi uluslararası kara para aklama ve uyuşturucu trafiği suçlamasıyla 2016 yılından bu yana arıyordu.

Odatv'den Serdar Cebe'nin haberine göre, ABD'de gıyabında yargılama yapılmadığı için dava dosyası beklemedeydi.

Habere göre, tarihler Mayıs 2011’i gösterdiğinde ülkücü mafya Sedat Peker’in adını verdiği isim Halil Falyalı hakkında Amerika’nın Virginya Eyaleti’nde kara para aklama ve uyuşturucu suçlamasıyla dava açılmıştı.

Tutuklandı ve sonrası...

Falyalı Peker'in hakkındaki iddiaları sonrasında Kuzey Kıbrıs'ta tutuklandı.

Ancak tutukluluğuna neden olan iddialar Peker'in iddiaları değildi.

Falyalı, darp ve tehdit iddiasıyla tutuklanmış, bu konudaki suçlamalar geri çekildiği gerekçesiyle geçtiğimiz aralık ayında tahliye edilmişti.

Vurulması ise tahliyeden iki ay sonra gerçekleşti.

Kaset iddiaları

Falyalı'nın tutuklanması sonrasında gündeme dikkat çekici iddialar geldi. Sosyal medyadan Sedat Peker paylaşımları yapan Erk Acarer, Falyalı'nın cezaevine gönderildikten sonra elindeki şantaj kasetlerini devreye soktuğunu dile getirdi.

Acarer, "Falyalı cezaevine gönderilmişti. Pazarlık başlattı. 'Beni çıkarın' diye şantaj yapmaya başladı. İddiaya göre, bürokrat ve siyasilere müstehcen kasetleri üzerinden baskı yaptı. İşte tam burada yandı gülüm keten helva. İddia odur ki bu kasetler hem siyasi hem de bürokratlara gönderilirken Peker’in yakınlarının eline geçti. Yine bunlarda Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner’in de görüntüleri var. Pisliğin dibi. Kıbrıs ve Türkiye’deki siyasi ve bürokratların kimlerle iş yaptığı, zaaflarını ve nasıl teslim olup uyuşturucu satıcıları ile pazarlığa oturduklarını görüyorsunuz. Gerçekten pisliğin dibi! Büyük bir kriz kapıda anladığımız kadarıyla" iddiasında bulundu.

Acarer'in bu mesajlarının ardından Peker'in "basın danışmanı" olarak bilinen Emre Olur da benzer paylaşımlar yaptı. "3 sene önce eray kenanoğlu yasadışı bahis işi yüzünden vurulmuştu. Mayıs 2021 itibariyle Sn. Reis Sedat Peker’in halil falyalı açıklamaları geldi" diyen Olur, "3 sene sonra ise halil falyalı’nın baskısıyla Sn. Reis Sedat Peker’i bu dosyaya katanlar halil falyalı'nın şantaj kasetlerinin Sn. Reis Sedat Peker’in eline geçeceğini hesaba katamamışlar" ifadesini kullandı.