Peker'in ismini verdiği Halil Falyalı ABD tarafından aranıyor

ABD Mahkemesi Halil Falyalı ve iki ismi uluslararası kara para aklama ve uyuşturucu trafiği suçlamasıyla 2016 yılından bu yana arıyor.

Odatv'den Serdar Cebe'nin haberine göre, dava dosyası beklemede. ABD'de gıyabında yargılama yapılmıyor.

Tarihler Mayıs 2011’i gösterdiğinde ülkücü mafya Sedat Peker’in adını verdiği isim Halil Falyalı hakkında Amerika’nın Virginya Eyaleti’nde kara para aklama ve uyuşturucu suçlamasıyla dava açılıyordu.

DAVA DOSYA NO 1:15MJ371

DAVA YERİ: EASTERN DISTRICT OF VIRGINIA

(VIRGINYA DOĞU BÖLGESİ MAHKEMESİ)

SORUŞTURMA AJANI: TIMOTHY D. MCGRATH ( özel ajan)

Virginya Doğu Bölgesi Mahkemesi’nde açılan davada sanıklar Halil Falyalı, Kardeşi Hüsnü Falyalı ve Hüsnü Demir’di. Üç isim kara para aklamakla suçlanıyordu. Yasadışı olarak parasal araçlarla dışarıdan getirilen mallar ve paralar Virginya’da aklanıyordu. Buna göre yapılan kara para ticareti içinde birçok enstrümanın kullanıldığı bunun içinde uyuşturucunun olduğu da belirtiliyordu. Ve Virginya Doğu Bölgesi Mahkemesi elde edilen yasadışı gelirin yine yasadışı faaliyetler kapsamında kullanıldığını iddia ediyordu.

Halen Kıbrıs’ta bulunan ve hakkındaki uyuşturucu ticareti iddialarını sosyal medya üzerinden verdiği röportajlarla aklamaya çalışan Halil Falyalı ve diğer iki isim yukarıda belirtilen mahkeme tarafından mahkum edildi.

Aranıyor

Mart 2016’da karara bağlanan davada Adalet Bakanlığına Bağlı DEA Uyuşturucu ile Mücadele Birimi de taraftı. Ve dava kararında DEA’in soruşturması çerçevesinde uluslararası para aklama ve yine uluslararası uyuşturucu trafiğin Halil Falyalı ve diğer iki isim ile birlikte yürütüldüğü belirtiliyor ve sanıklar hakkında yakalama kararı çıkartılıyor.

Halil Falyalı, kardeşi Hüsnü Falyalı ve Özgür Demir firari oldukları için haklarındaki dava sonuçlanmıyor. Amerika’da sanıklar yakalanmadıkları takdirde gıyabi olarak mahkemelerde yargılanamıyor. "Aranıyor" ilanıyla birlikte dava dosyası beklemeye alınıyor.

Halil Falyalı Kuzey Kıbrıs'tan çıkamıyor

Amerika KKTC’yi devlet olarak tanımadığı için Amerika ile Kuzey Kıbrıs arasında suçluların iade anlaşması bulunmuyor. CHP Amerika Temsilcisi Yurter Özcan ile Saklı Gündem için yaptığı röportajda Halil Falyalı’nın Kuzey Kıbrıs'tan çıktığı anda Amerika tarafından tutuklanacağını söyledi.

İşte o belgeler: