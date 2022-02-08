Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: Halil Falyalı silahlı saldırıda öldü

Elde edilen bilgilere göre, Halil Falyalı’nın aracı Girne Çatalköy’de evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otomatik silahlarla tarandı.

Saldırıda Halil Falyalı’nın şoförünün hayatını kaybettiği öğrenilirken, saldırı sonucu ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Halil Falyalı’nın Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Gazeteci Erk Acarer yoğun bakıma kaldırılan Falyalı'nın da yaşamını yitirdiğini belirtti.

Acarer ayrıca paylaştığı mesajda "Peker arşivini ele geçirmişti! Edindiğimiz bilgilere göre Falyalı’nın öldürülüşü filmleri aratmayacak kadar profesyonel. Evinin yakınlarında 4x4 aracı otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrıldı!" dedi.

Kıbrıs polisi olayla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, saldırının PM 648 plakalı Nissan marka kiralık bir araçla yapıldığı ve kurşunların Falyalı'nın başına ve göğüsüne isabet ettiği iddia edildi.

Öte yandan hastane önünde bekleyen korumaların da gazetecilere saldırdığı belirtiliyor. Saldırıda Falyalı'nın yakın koruması Türkistan Gülce'nin de öldürüldüğü öne sürüldü.

