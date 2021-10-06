'Peker açısından işler iyiydi ama işin rengi değişti'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, ülkücü mafya Sedat Peker'e ve BAE tartışmalarına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Peker'in haber kaynakları tartışmasına ilişkin, "1- Kendisinin de söylediği gibi o suçlar işlenirken önemli bir bölümünde 'oradaydı'. Bir başka deyimle, olayların işleyeni. 2- Devletin içinden kendisine yoğun bilgi akışı var. Akış devam ediyor" diyen Balbay, Peker için işlerin AKP iktidarı ile BAE'nin arasının kötü olduğu dönemde iyi gittiğini ifade etti.

"BAE ile iktidar kanlı bıçaklı olduğu için başlangıçta Peker açısından işler iyiydi. Çekimler... Fon düzenlemeleri, gelecek gösterimin içeriği... Ne zaman ki Saray, BAE’ye reddedemeyeceği öneriler getirmeye başladı, işin rengi değişti" diyen Balbay, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara’da konuşulan o ki BAE’ye şu öneriler gitti:

- 1 milyar dolarlık hacmi olan yatırımlar hedefleyelim.

- Katar’a sağladığımız olanakları sana da verelim.

- Sen Türkiye’de bir şey yapmak istersen söyle, onu da planlayalım.

BAE, yeni Katar olur mu bilinmez ama kesenin ve vaatlerin ağzının açıldığı kesin.”