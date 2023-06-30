Pehlivan, Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından TELE1'in akıbetini yazdı: 'Elim varmıyor...'

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın Abdullah Öcalan ilgili açıklamaları bağlamından koparılıp hedef gösterilerek tutuklanmasının ardından kanalın akıbetinin ne olacağını yazdı.

RTÜK Kanunu’nun 8. maddesinin birinci fıkrasının “Yayın hizmetleri terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz” yazılı “d” bendini hatırlatan Pehlivan, “Peki, bu kurala uymamakla suçlanan televizyon kanallarına ne ceza veriliyor?” sorusunun yanıtını şöyle verdi:

“Kanunun 32. maddesine göre kanalın reklam gelirlerinin yüzde 5’ine kadar para cezasına ve suçun işlendiği ileri sürülen programın beş kez durdurulmasına hükmedilebilir.

Eğer ilgili televizyon kanalı son bir yıl içinde aynı gerekçeyle başka bir ceza almış ise durum değişiyor. Zira o zaman sadece ilgili program değil, kanalın tamamı 10 güne kadar karartılıyor. Eğer aynı maddeden verilecek ceza üçüncü kez tekrarlanır ise kanalın lisansı iptal ediliyor. Yani kanal kapanıyor.

Öğrendiğime göre kanalın ‘b’ bendinden son bir yıl içinde verilen cezası var. Yani... Olur da yine aynı bentten ceza verilirse TELE1’in 10 gün boyunca kapalı tutulacağını söylemek maalesef mümkün. TELE1’i tamamen karartmak için bir kirli oyun da oynanabilir mi? İhtimal var ama yazmaya elim varmıyor."