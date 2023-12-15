Pehlivan: Erdoğan'ın yanındaki büyükelçinin sırrı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı Yunanistan ziyaretinde verdiği mesajların ardından Ankara’nın Doğu Akdeniz’deki iddiaları konusunda geri adım attığı yorumları yapılıyor.

Gazeteci Barış Pehlivan, bugün Cumhuriyet’teki yazısında “Mavi Vatan konusunda Yunanistan gibi düşünen diplomat Çağatay Erciyes’in Atina’ya büyükelçi olarak atanması”nın bir aks değişikliğine işaret olduğunu dile getirdi.

Ziyaretin “Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni sayfa!” gibi başlıklar yansıtıldığını yazan Pehlivan medyada “Türk vatandaşlarına 10 adada vize kolaylığı”nın öne çıkarıldığını ifade etti.

'Türkiye ne verdi de vize kolaylığı aldı?'

“Türkiye ne verdi de vize kolaylığı aldı?” sorusunu soran Pehlivan, Erdoğan’ın Atina sayfasında “yeni” olanın da bu aks değişikliğinin bir devamı olduğunu kaydetti.

Pehlivan Türkiye’nin 1 Şubat 2023’te Atina Büyükelçisi olarak atadığı Cem Erciyes’in Dışişleri Bakanlığı diplomatı olarak 3 yıl önce Washington’da Doğu Akdeniz’deki enerji konularının ele alındığı bir toplantıdaki sözlerini de Yeni Şafak’ın o dönemki haberinden hatırlattı:

Yeni Şafak 'Elçi Mavi Vatan'ı içine sindiremedi' demişti

“Yeni Şafak gazetesinin 23 Şubat 2020 tarihli haberinin başlığı ‘Elçi Mavi Vatan’ı içine sindiremedi’ şeklindeydi. Haberde aynen şöyle yazıyordu: “Washington’da Doğu Akdeniz’deki enerji konularının görüşüldüğü toplantıda Büyükelçi Çağatay Erciyes, büyük bir skandala imza attı. Libya ile imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşmasını savunmayan Erciyes, ‘Benden anlatmam istendiği için anlatıyorum. Türk iddiası diyemiyorum çünkü Türkiye’yi temsil ediyorum’ sözleriyle Türkiye-Libya sınırını doğru bulmadığını ima etti.”

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki talepleri arasında Türkiye-Libya anlaşmalarının iptali ve Libya’daki Türk varlığına son verilmesi olduğunu yazan Pehlivan’a göre Libya anlaşmalarının temeli “Mavi Vatan” doktrinine dayanıyor.

'Bir gece ansızın Mavi Vatan’dan taviz mi verdik?'

“Mavi Vatan konusunda Yunanistan gibi düşünen diplomat Çağatay Erciyes’in Atina’ya büyükelçi olarak atanması bir aks değişikliğine işaretti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina sayfasının “yeni” olması da bunun devamıydı” diye yazan Pehlivan şu ifadeleri kullandı:

“Sanki, şu soruyu ileride tartışacağız gibi duruyor: Bir gece ansızın Yunanistan’a gidecekken bir gece ansızın Mavi Vatan’dan taviz mi verdik?”

Bildirgede BM Şartı'na atıf

Emekli diplomat ve soL yazarı Engin Solakoğlu da soL’daki değerlendirmesinde Erdoğan’ın Atina ziyaretinde imzalanan iyi komşuluk ve dostluk bildirgesinde sorunların “uluslararası hukuk ve BM Şartı” temelinde barışçıl çözümüne de atıf olduğunu hatırlatmış ve bu atfın "otomatik olarak ikili sorunlara dair geleneksel Yunan yaklaşımına işaret ettiğini” belirtmişti.

Öte yandan Türkiye ile Yunanistan arasında kapsamlı bir sermaye işbirliğinin yürütülmesine ilişkin bir dizi mutabakat metni de ziyarette imzalanmıştı. Türkiye sermayesinin kaynak arayışında Doğu Akdeniz dahil yayılmacı planlarında çatışmacı bir tutum yerine uzlaşmacı bir tutuma yönelmiş olabileceği belirtiliyor.

ABD memnun

Öte yandan dün Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın dün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Washington Ankara-Atina yakınlaşmasından memnun.

Açıklamada “Başkan Biden, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemdeki yapıcı adımlara olan desteğini dile getirdi” ifadelerine yer verildi.