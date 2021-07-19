Pegasus yazılımıyla ilgili iddia: 'Suikastçılar Kaşıkçı'nın yakın çevresini hackledi'

İnsan hakları aktivistlerinin, gazetecilerin ve hukukçuların İsrailli denetim şirketi NSO Group'un sattığı Pegasus adlı casus yazılımıyla hükümetler tarafından hedef alınmasına ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı.

NSO Group, Suudi ve BAE'li suikastçilerin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü dönemde söz konusu yazılımı kullandığına dair 2019'da ortaya atılan iddiaları yalanlamıştı.

Öte yandan, Pegasus yazılımına ilişkin yeni sızan belgelerle birlikte, söz konusu iddialar yeniden gündeme geldi.

Uluslararası medyanın sızan belgelere yönelik ortak incelemesine göre, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden önce de sonra da suikastçilerin Pegasus yazılımını kullanarak Kaşıkçı'yı ve yakın çevresini takip ettiğine ilişkin yeni kanıtlar ortaya çıktı.

İncelemelere göre, Kaşıkçı'nın yakın çevresinden kişilerin telefonunun cinayetten sonra hacklendiği ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın eşi Hanan Elatr'ınsa cinayetten birkaç ay önce takibe alındığına dair kanıtların bulunduğu belirtiliyor.

'Erdoğan'ın eski başdanışmanı ve İstanbul Başsavcısı hacklendi' iddiası

Bu isimler arasında Kaşıkçı'nın arkadaşı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı Yasin Aktay'ın da yer alması dikkat çekti. Aktay, daha önce verdiği bir röportajda, Kaşıkçı cinayetinden sonra telefonunun hacklenmiş olabileceğine ilişkin Türk istihbaratı yetkililerinden uyarı aldığını söylemişti.

Bununla birlikte, cinayetle bağlantılı kişilerin müebbet hapsini isteyen İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'ın da yazılım yoluyla takibe alındığı ileri sürüldü.