'Pegasus' krizi sonrası İsrailli bakan Fransa'ya gidiyor

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrailli şirket NSO'nun casus yazılımı Pegasus skandalı sonrası bugün Fransa'yı ziyaret ediyor.

İsrailli şirket tarafından satılan yazılımın birçok ülkede siyasetçileri, gazetecileri ve muhalifleri takip etmek için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Le Monde gazetesi Fas istihbarat servisinin Mart 2019'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığı ileri sürmüştü.

Macron bunun üzerine İsrail Başbakanı Naftali Bennett'i arayarak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasını ve soruşturma açılmasını talep etmişti.

NSO şirketi ise sözkonusu haberleri reddetmiş ve yazılımın yalnızca devlet istihbarat ajanslarının ve resmi kurumların "terör ve suçla mücadelesi" için tasarlandığını açıklamıştı.

Öte yandan İsrail medyası Savunma Bakanı Gantz'ın Fransa ziyaretinin Pegasus krizi ortaya çıkmadan önce planlandığını ve gündeminse Lübnan'daki kriz ve İran'la nükleer anlaşma müzakereleri olduğunu duyurdu.