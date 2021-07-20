'Pegasus casusluk skandalı' Macron'a kadar uzandı

Fas Hükümeti'nin 2017 yılından bu yana, casus yazılım Pegasus aracılığıyla Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yanısıra dönemin başbakanı Edouard Philippe ve 14 bakanı da dinlemiş olabileceği ortaya çıktı.

France Info'nun devlet radyosu Radio France'a dayandırdığı haberine göre, Mart 2019'da Faslı bir istihbarat teşkilatı, Macron'un halen kullandığı akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştı.

Euronews'ten Hüseyin Koyuncu'nun haberine göre söz konusu numara, 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu arasında "Macronleaks" ile sızdırılmış olsa bile, Emmanuel Macron tarafından kullanılmaya devam ediliyordu. Macron bu numara ile özellikle gazetecilerle iletişime giriyordu.

Ancak Elysee Sarayı'ndan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Eğer Macron'un telefonuna sızılmış ise, Faslı kurum, Fransa Devlet Başkanı'nın telefonundaki verileri toplama, konuşmalara erişme ve hatta belki de mikrofonunu veya kamerasını etkinleştirme imkanına sahip olduğu anlamına geliyor.

Haberde ayrıca, 2019'da Başbakan olan Edouard Philippe'in, dönemin İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve birçok Fransız bakanın telefon numarasının da aynı listede yer aldığı da ifade edildi.

Paris Savcılığın'dan soruşturma

Geçtiğimiz gün Paris Savcılığı, Fransız Mediapart gazetesinin kurucu Edwy Plenel ve bazı gazetecilerin, Pegasus yazılımını kullanan Fas tarafından takip edildikleri suçlamalarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Mediapart, Pazar günü paylaştığı bir dizi Twitter mesajında, Fas'ın gizli istihbarat örgütlerinin Pegasus adlı yazımını kullanarak iki gazetecinin akıllı telefonlarının içeriğini ele geçirdiğini açıklamıştı.

Söz konusu iddiaları reddeden Fas ise iddiaların "temelsiz ve yalan" olduğunu ifade etti.